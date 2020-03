Fitch podtrzymał ratingi IDR Rzeszowa na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

Fitch prognozuje, że wydatki majątkowe Miasta będą wysokie w latach 2020-2022 (18% wydatków ogółem), z uwagi na realizowane inwestycje współfinansowane z dotacji unijnych. Będzie to prowadzić do deficytów budżetowych sięgających 5% dochodów ogółem do 2022r., które następnie stopniowo będą się zmniejszać prowadząc do zbilansowanych wyników.