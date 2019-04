Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania oraz wskaźniki spłaty długu pozostaną mocne w średnim okresie, zgodnie z niezmienionym scenariuszem ratingowym Fitch. Ratingi miasta uwzględniają również wysoką zdolność Poznania do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz dobrze rozwiniętą gospodarkę Poznania w porównaniu do innych polskich miast. Ratingi biorą również pod uwagę wysokie zobowiązania pośrednie miasta" - czytamy w komunikacie.

"Fitch prognozuje, że zobowiązania pośrednie Poznania zaczną ponownie rosnąć od 2019 r. i w średnim okresie mogą wzrosnąć do 1,6 mld zł, stanowiąc 40% dochodów bieżących Miasta (2018: 1,1 mld zł oraz 30% dochodów bieżących). Będzie to wynikać z nowych inwestycji realizowanych przez spółki miejskie, przede wszystkim spółkę świadczącą usługi transportu publicznego. Zobowiązania te nie powinny jednak wywierać presji na budżet miasta, ponieważ większość tych zobowiązań dotyczy spółek miejskich, które charakteryzują się dużą zdolnością do samodzielnej obsługi długu" - czytamy dalej.