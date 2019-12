Fitch potwierdził ratingi A- i AAA(pol) Warszawy, perspektywa stabilna

Fitch ocenia profil ryzyka Warszawy jako "wysoki średni", biorąc pod uwagę cztery czynniki z oceną "mocną" - stabilność wydatków, elastyczność wydatków, zobowiązania i płynność (stabilność oraz elastyczność) - i dwa czynniki z oceną "średnią" - stabilność dochodów i zdolność do zwiększania dochodów, podano także.

Fitch klasyfikuje Warszawę jako JST typu B (podobnie do pozostałych JST w Polsce), który to typ charakteryzuje się zdolnością do obsługi swojego zadłużenia ze środków własnych.