FlixBus Polska wprowadzi 8 nowych połączeń w kalendarzu wiosenno-letnim

"Wraz z otwarciem wiosennego kalendarza, do siatki połączeń FlixBusa dołącza 20 nowych miast, a kolejne będą dodawane w nadchodzących tygodniach. Na początku kwietnia pierwsze zielone autobusy wyruszą w trasę między innymi do Białowieży, Mielna i Ustronia Morskiego. Pasażerowie będą mogli także wybierać spośród międzynarodowych nowości, takich jak Magdeburg, Poczdam czy Lille" - czytamy w komunikacie.

"Otwarcie kalendarza na okres wiosenno-letni to dla nas zawsze bardzo ważny moment. Wiąże się on nie tylko z umożliwieniem rezerwacji przejazdów w wysokim sezonie, ale też z uruchomieniem zupełnie nowych korytarzy oraz zwiększeniem częstotliwości na najbardziej popularnych relacjach, aby ułatwiać naszym pasażerom wakacyjne podróże. W dalszym ciągu dodajemy do naszej siatki mniejsze miejscowości, jak Mielno czy Białowieża, ale też ciekawe kierunki międzynarodowe, którymi z pewnością są Poczdam czy Lille. Co więcej, już niebawem zdradzimy więcej szczegółów dotyczących uruchomienia nowych połączeń z Polski do krajów bałtyckich" - powiedział mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce i na Ukrainie Michał Leman, cytowany w komunikacie.