Fordata: Nowe transakcje M&A w Polsce opóźnią, część nie dojdzie do skutku

Końcówka poprzedniego kwartału już wskazywała na niepewność wśród inwestorów. Dzisiaj sytuacja na polskim rynku fuzji i przejęć przypomina kontrolowaną loterię. Część inwestorów i podmiotów zaangażowanych wycofuje się bądź wstrzymuje działania, czekając na stabilizację, z kolei spadki wycen spółek oraz konieczność restrukturyzacji firm zachęciły szukających okazji do zakupów, podano.

"W perspektywie krótkoterminowej wiele firm stanie przed dylematem związanym z zamykaniem toczących się transakcji. Skłania je do tego ocena prognozowanych synergii kosztów i przychodów oraz natychmiastowe potrzeby w zakresie płynności. Niezbędne będzie zresetowanie priorytetów transakcji w celu odzwierciedlenia nowego spojrzenia na rynek konkurencji, w tym ponownego sprawdzenia ścieżek i możliwości zrealizowania transakcji" - powiedziała head of sales EMEA w Fordata Alicja Kukla-Kowalska, cytowana w komunikacie.

Zauważalne jest wycofywanie się inwestorów z aktualnie prowadzonych transakcji, choć dotyczy to prawie wyłącznie branż, które najbardziej ucierpiały na zamknięciu rynku, a więc takich, jak gastronomia, turystyka czy sektor beauty. Zagrożone branże rzutują także pośrednio na dostawców szeroko rozumianych usług e-commerce. Niedawno z powodu lockdownu właściciel aplikacji Booksy zdecydował się na zwolnienie większości zespołu. Podobnych przykładów jest więcej, zaznaczono.

Epidemia koronawirusa odbiła się na nastrojach biznesowych oraz na fuzjach i przejęciach, spowodowała chaos na zaplanowanej ścieżce przejęć i nowych inwestycji. W najbliższym czasie prawdopodobnie staniemy przed ucieczką w kierunku bezpieczeństwa, ograniczonym dostępem do rynków kapitałowych i większą kontrolą warunków transakcji, w szczególności istotnymi klauzulami o niekorzystnych zmianach.

"Toczące się obecnie procesy due diligence muszą brać pod uwagę istotne czynniki związane z pandemią SARS-CoV-2. Ze względu na lock-down i ograniczenia w przemieszczaniu, podmioty planujące sprzedaż mają problemy z kompletowaniem dokumentów wymaganych do udostępnienia w ramach VDR, jeżeli nie są one dostępne w wersji elektronicznej, co opóźnia i utrudnia przygotowanie VDR na potrzeby procesów due diligence" - podkreślił partner w kancelarii WKB Jakub Jędrzejak, cytowany w komunikacie.