Forever Entertainment wprowadził do sprzedaży grę 'Panzer Dragoon: Remake'

"Zarząd Forever Entertainment informuje, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 15:00 czasu CET gra 'Panzer Dragoon: Remake' została zaprezentowana na Nintendo Direct i jednocześnie wprowadzona do sprzedaży w trybie 'Shadow Drop'. Tryb wprowadzenia do sprzedaży jako 'Shadow Drop' polega na trzymaniu w tajemnicy terminu wydania gry do ostatniej minuty przed ogłoszeniem, dzięki czemu uzyskuje się efekt zaskoczenia graczy, który zostaje dodatkowo zintensyfikowany prezentacją gry na ważnym medialnym wydarzeniu" - czytamy w komunikacie.