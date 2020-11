Forte miało 31,82 mln zł zysku netto, 64,26 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

"Spadek przychodów w okresie sprawozdawczym spowodowany był negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami w zakresie handlu oraz zamknięciem rynków zbytu od ostatniej dekady marca. Od miesiąca maja w poszczególnych krajach Europy zaczęło postępować powolne zdejmowanie obostrzeń, co pozwoliło grupie zrealizować sprzedaż w II kwartale na poziomie tylko 40% poniżej roku 2019. Zrealizowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2020 r. były o 31,5% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co pozwoliło na istotne zminimalizowanie skutków niskiej sprzedaży w poprzednich kwartałach tego roku" - czytamy w raporcie finansowym.