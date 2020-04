Forte miało wstępnie 276 mln zł przychodów i 27 mln zł EBIT w I kw. 2020 r.

"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w I kwartale 2020 r. wyniosła 276 mln zł (w tym 16 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie) vs 319 mln zł w okresie porównawczym 2019 roku (w tym 12 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 14% niższa. W marcu 2020, na skutek wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 nastąpił spadek obrotów o -48 mln zł, czyli o 42% vs marzec 2019 r." - czytamy w komunikacie.