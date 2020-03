rynek spożywczy 37 minut temu

Forteam ma sądowe zabezpieczenie roszczenia przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu

Forteam Investments - spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiej firmy private equity Delta Capital - uzyskała postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu o zabezpieczeniu roszczenia przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group, w wyniku czego ich aktywa zostały zajęte do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie, podała spółka. Roszczenie Forteam Investments opiewa na ponad 300 mln zł, podało Delta Capital Partners.