Frisco zanotowało przychody na poziomie 120,1 mln zł w 2019 r.

"2019 rok był okresem wielu znaczących inwestycji, zarówno w infrastrukturę nowego centrum logistycznego, jak i nowoczesne rozwiązania technologiczne z obszaru digital, m.in. nową aplikację mobilną Frisco, nowy UX sklepu internetowego Frisco.pl oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne Voice i IoT. Zrealizowane w ubiegłym roku nowe inwestycje i wdrożenia zapewnią klientom lepsze doświadczenia i poprawiają ich konwersję zakupową. Strata ze sprzedaży na poziomie 38%, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, wynika przede wszystkim z inwestycji ukierunkowanych na dalszy rozwój Spółki. Negatywny wpływ na wyniki finansowe miała także wyższa amortyzacja w związku z oddaniem do użytkowania nowego centrum logistycznego oraz konieczność utrzymywania w okresie przejściowym 2 magazynów, jak również zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. Jednocześnie, zwiększona została zyskowność, na co wpływ miała poprawa procesów obsługi klienta, udoskonalenie programu lojalnościowego dla klientów, wprowadzenie

aplikacji mobilnej, wzmocnienie aktywnych promocji rozszerzania współpracy bezpośredniej z dostawcami, z naciskiem na intensywne negocjacje cenowe oraz usprawniania procesów kontrolnych w obszarze marż" - czytamy w komunikacie.