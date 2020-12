Gaming Factory miał 0,08 mln zł zysku netto, 0,36 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"Wypracowane od stycznia do września przychody netto spółki są pięciokrotnie wyższe od tych, które odnotowaliśmy w analogicznym okresie 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,89 mln zł. Miniony okres był w historii Gaming Factory przełomowy - dołączyliśmy do grona spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na Głównym Rynku poprzedziła pierwsza oferta publiczna, którą z sukcesem przeprowadziliśmy. Aktualnie pracujemy nad trzema projektami, których łączny budżet produkcyjny i marketingowy przekroczy 3 mln zł. Dwa z tych projektów zapowie nowopowstała spółka zależna Vision Edge Entertainment, której jesteśmy

"Liczna społeczność graczy, z którą jesteśmy w stałym kontakcie za pośrednictwem naszych kanałów - przede wszystkim na platformie Steam i Discordzie - motywuje nasz zespół do wytężonych działań w zakresie dostarczania wysokiej jakości gier, co może przełożyć się na wyniki sprzedażowe naszej spółki. Ponadto na przełomie 2020 i 2021 roku planujemy zapowiedzi nowych tytułów celujących w segment indie premium. Ich realizacją zajmie się wspomniana wcześniej Vision Edge Entertainment. Pozyskiwanie nowych zespołów deweloperskich do współpracy, inwestowanie w nie, nadzór nad produkcją gier oraz powiększanie bazy graczy to kluczowe punkty w realizacji naszej strategii, którą konsekwentnie realizujemy" - dodał Adamkiewicz.