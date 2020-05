Getin Holding miał 208,3 mln zł straty w I kw., bez one-off - 27,5 mln zł zysku

"Biznes leasingowy w Rosji wygenerował w I kwartale 2020 roku zysk na poziomie 7,8 mln zł, poprawiając zeszłoroczne wyniki o 116%. Dobre rezultaty były zasługą inwestycji w rozwój nowej platformy sprzedaży oraz dodatkowe usługi dla klientów, które przełożyły się na wzrost sprzedaży do ponad 333,7 mln zł, czyli o 21% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

"W pierwszym kwartale spółki Segmentu Ukraina podjęły uchwały o wypłacie do Getin Holding, pochodzących z wypracowanych wcześniej zysków, dywidend w łącznej kwocie 46,3 mln zł. Całość dywidend została wypłacona do dnia 13 kwietnia 2020. Ponadto, kwartalny zysk netto segmentu Ukraina osiągnął poziom 16,8 mln zł. W ostatnich miesiącach działalność biznesowa na Ukrainie została silnie zdeterminowana przez sytuację związaną z COVID-19" - napisano też w materiale.

W pierwszym kwartale br. zysk netto grupy w Rumunii wyniósł 3,4 mln zł i był o 3,5% wyższy w ujęciu rocznym, mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę. Sprzedaż grupy wyniosła ponad 227 mln zł, z czego 120,3 mln zł przypadło na bank, a 106,2 mln zł na spółkę leasingową. Oznacza to średni wzrost roczny na poziomie 4,3%. Na koniec marca suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym. W odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19 Grupa Idea Bank Rumunia podjęła kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom. Rozszerzono m.in. możliwość zdalnego dostępu do głównych produktów i usług bankowych oraz leasingowych. Wdrożono również szereg rozwiązań pomocowych dla klientów, których biznes został znacząco ograniczony przez wprowadzane restrykcje i obostrzenia, poinformował też Getin Holding.