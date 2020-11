finanse 1 godzinę temu

Getin Holding: Rothschild będzie doradzał ws. sprzedaży Idea Bank Rumunia

Zarząd Getin Holding podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie, podała spółka. W ramach podjętych działań zaangażował międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co jako doradcę do tej transakcji.