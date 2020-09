Getin Noble Bank aktualizuje plan naprawy w zw. ze skutkami COVID-19

"Wynik finansowy grupy za I półrocze 2020 roku wyniósł -356,6 mln zł i był niższy od założonego w planie naprawy, co w znacznym stopniu wynika z niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym wywołanych pandemią COVID-19 (w szczególności negatywny wpływ spadku stóp procentowych, wzrost kosztów ryzyka kredytowego w tym utworzenie dodatkowego odpisu aktualizującego w wysokości 90 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii). Uwzględniając te zdarzenia, zarząd banku jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń planu naprawy celem dostosowania go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych wynikających ze skutków pandemii COVID-19" - czytamy w raporcie.

Bank zdecydował się w czerwcu br. na rozszerzenie dotychczasowego programu zwolnień grupowych. W efekcie zakładanej restrukturyzacji do końca 2020 roku zwolnienia obejmą we wszystkich pionach organizacyjnych dodatkowo do 350 osób. Ogłoszona w lutym br. redukcja zatrudnienia zakładała zwolnienie do 250 osób.