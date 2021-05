Getin zaczyna nowy rok ze stratą. Bank Czarneckiego wygrywa większość spraw frankowych

To już dziewiętnasty raport kwartalny z rzędu, w którym Getin Noble Bank wykazuje straty. Tym razem po pierwszym kwartale 2021 roku bank był na minusie dokładnie 87,93 mln zł.

W takich porównaniach ciekawie wyglądają dwie bardziej szczegółowe pozycje finansowe. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 217,87 mln zł i był zdecydowanie niższy niż poprzednie 284,57 mln zł. Bank zrekompensował sobie to częściowo lepszym wynikiem z tytułu prowizji i opłat, który sięgnął 22,08 mln zł - był dwa razy większy niż rok wcześniej.

Bank podkreśla, że udało mu się ostatnio skutecznie obniżyć koszty działania o 36 mln zł, co oznacza ich spadek o prawie 18 proc. w ujęciu rocznym. "Jest to efekt m.in. optymalizacji zatrudnienia oraz dostosowania sieci oddziałów do obecnych warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.