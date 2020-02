Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 1,59% m/m do 779,6 pkt w styczniu

"Oceniając wyniki polskich producentów na giełdzie nie można pominąć ogólnej sytuacji na polskim rynku akcji. A ta po raz kolejny nie należała do najlepszych, choć można dopatrzeć się kilku pozytywów. Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 2%, a korekta na akcjach największych spółek z GPW była jeszcze głębsza i sprowadziła indeks WIG20 aż 3,9% niżej niż przed miesiącem. Stosunkowo dobrze radziły sobie za to małe i średnie spółki, co przełożyło się na wzrost SWIG80 o 4,8% i MWIG40 o 2,6%. Większość polskich producentów z indeksu GIP60 zalicza się do spółek małych i średnich, więc wydawało się, że GIP60 skorzysta z rosnącego popytu na te spółki, ale niestety fala wzrostu i tym razem ominęła wiele polskich spółek produkcyjnych" - powiedział analityk i współtwórca GIP dr Maciej Zaręba, cytowany w komunikacie.

Rozwiązaniem zagadki słabszej dyspozycji GIP60 w styczniu są wyniki spółek z branży przemysłu lekkiego, producenci tworzyw sztucznych i projektanci z branży odzieżowej, których walory taniały odpowiednio o 3,22% m/m, 3,11% m/m i 6,62% m/m. Spółki z tych sektorów należą w przeważającej większości do największych spółek w całym portfelu GIP60 i ich oddziaływanie na ostateczny wynik indeksu jest największy i dlatego zaważyły one na słabszym wyniku GIP60, podano także.

"Zwycięstwo w styczniowym rankingu GIP60 przypadło chemicznej spółce Mercator Medical, której akcje w ciągu miesiąca wzrosły z 9,95 zł do 16,86 zł, co daje imponującą stopę zwrotu na poziomie 69,45%. Spółka należy do nielicznych przypadków, którym epidemia koronawirusa nie zaszkodziła, a wręcz dała paliwa do imponującego wzrostu kursu akcji. W portfelu grupy znajduje się m.in. fabryka rękawic medycznych w Tajlandii, na które wzrósł w ostatnim czasie skokowo popyt, co bardzo pozytywnie wpływa na wyniki grupy Mercator Medical" - dodał Zaręba.

Miejsce drugie przypadło dla spółki Ursus, która w ostatnich latach przeżywała bardzo ciężki okres i poważnie nadwyrężyła zaufanie inwestorów do jej papierów wartościowych.

"Liczne problemy i kolejne emisje sprowadziły kurs akcji do poziomu kilkudziesięciu gorszy. Jednakże zanotowany w styczniu wzrost z 0,555 zł do 0,725 zł (30,87%) daje nadzieję, że inwestorzy nie skreślili jeszcze spółki na dobre i wystarczył, aby Ursus znalazł się na drugim miejscu rankingu GIP60. Miejsce trzecie również dla spółki z branży motoryzacyjnej, ale znajdującej się w nieco odmiennej sytuacji, bo w teorii sprzedaż nowych naczep i udział spółki w polskim rynku naczep spada, ale wolniej niż przewidywano, a dodatkowo spółka coraz śmielej zaczyna działać na wielkich rynkach zachodnioeuropejskich. Mowa tu oczywiście o wieluńskiej spółce Wielton, która za wzrost ceny akcji z 5,95 zł do 7,16 zł (+20,34%) osiągnęła trzecie miejsce w styczniowym rankingu GIP60" - czytamy dalej.

Jak zaznaczono w materiale, obie spółki z branży motoryzacyjnej, które znalazły się na podium GIP60 można potraktować jako przykłady dobrze obrazujące sytuację spółek z tej branży.

"Przez większą część zeszłego roku traciły one na wartości, ale od niedawna ten negatywny trend zdaje się odwracać. Jest to szerszy trend, który odzwierciedlił się w wynikach WIG-MOTO, który w styczniu zyskał 10,3% widać to też w grupie polskich producentów z tej branży - średnia stopa zwrotu dla spółek motoryzacyjnych z portfela GIP60 wyniosła w tym czasie 16,55%. Porównując historyczne wyceny tych spółek z bieżącą wartością rynkową można dojść do wniosku, że mają one w dalszym ciągu duży potencjał do dalszych wzrostów, choć tu oczywiście dużo będzie zależało m.in. od sytuacji spółek branży motoryzacyjnej w Niemczech, którą niestety od dłuższego czasu trawi postępujące spowolnienie" - podano także.

Warto zdawać sobie sprawę, że w sytuacji rosnącej niepewności na świecie inwestorzy wycofują środki z inwestycji o wyższym poziomie ryzyka, a nasz rodzimy rynek akcji ciągle znajduje się w koszyku tych bardziej ryzykownych rynków, przez co odczuwamy boleśnie każde zawirowanie. Dotyczy to szczególnie akcji największych spółek z WIG20, które mają w swoim akcjonariacie największy udział inwestorów zagranicznych, podsumowano w materiale.

Giełdowy Indeks Produkcji to wspólne przedsięwzięcie firmy DSR, serwisu analitycznego "Produkcja.Expert" oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Indeks obejmuje 60 spółek produkcyjnych notowanych na Rynku Podstawowym GPW i pokazuje zmianę nastrojów inwestorów w stosunku do spółek z branży produkcyjnej.

