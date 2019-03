Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 4,31% m/m do 930,63 pkt w lutym

W lutym aż 21 spółkom udało się wypracować dwucyfrowe stopy zwrotu, a jedynie w 18 przypadkach mieliśmy do czynienia ze spadkiem ceny akcji. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach to właśnie koniunktura na małych i średnich spółkach z GPW będzie kluczowa dla akcji polskich producentów.

"Tym razem mamy do czynienia z odmienną sytuacją. Według GUS, IHS Markit i innych instytucji monitorujących stan gospodarki, na początku tego roku koniunktura w przemyśle uległa ochłodzeniu, a mimo to kursy akcji producentów odrabiają w tym czasie straty. Wynika to po części ze wzrostów cen akcji małych i średnich spółek na GPW. W lutym, kiedy największe spółki z WIG20 straciły 2,01%, a indeks WIG był 0,77% na minusie, indeks sWIG80 wzrósł o 4,97%. Duża reprezentacja spółek z sWIG80 w portfelu Giełdowego Indeksu Produkcji tym razem miała bardzo pozytywny wpływ na jego wynik" - powiedział współtwórca GIP z DSR Maciej Zaręba, cytowany w komunikacie.

Koniunktura w przemyśle europejskim ulega dalszemu ochłodzeniu, a panujące w nim nastroje -mierzone indeksem PMI - spadają do rekordowych poziomów. Do wyjątków należą m.in. Węgry (wzrost o 1% m/m do 55,7 pkt.), Szwecja (+0,8% do 52,5) czy Francja (+0,3 do 51,5), ale ogólny obraz stanu w jakim znalazł się europejski przemysł przedstawia się raczej w ciemnych barwach. Rekordowe spadki nastrojów zanotowano w Holandii (-2,4% do 52,7) i w Niemczech (-2,3% do 47,6).