Giełdy w dół. Kondej: światowe rynki akcji toną kolejną sesję z rzędu

To jedna z kluczowych kwestii dla amerykańskiego prezydenta, który będzie się w przyszłym roku ubiegał o reelekcję - w 2016 roku Trump uzyskał duże poparcie właśnie w stanach “rolniczych”. Ponadto, dalsze osłabienie się juana po raz kolejny sprowokowało Trumpa do nazwania Chin manipulatorem i wezwania Rezerwy Federalnej do działania mającego na celu osłabienie amerykańskiej waluty. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy między dwoma supermocarstwami nie będą kontynuowane, a kwestie handlowe będą ciążył światowym rynkom również w drugiej połowie roku.