Glapiński: NBP nie wyklucza ponownego skupu obligacji na dużą skalę

"Skala przyszłych operacji będzie dostosowana do warunków rynkowych. Jeśli warunki rynkowe będą tego wymagały, ponownie będziemy na dużą skalę dokonywać takiego zakupy [skupu obligacji - ISBnews]. Być może kolejna tarcza rządowa spowoduje taką sytuację, że pojawi się wzmożona podaż tych obligacji i trzeba będzie - w ramach regulacji rynku, regulacji cen obligacji dokonywać takiego skupu. Jesteśmy na to gotowi każdego dnia, każdego tygodnia. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń" - powiedział Glapiński podczas wideokonferencji.

Prezes banku centralnego poinformował, że NBP nie widzi powodu, by rezygnować z kredytu wekslowego.

"Popyt na ten instrument jest znikomy. Dosłownie kilka podmiotów po niego sięgnęło. To jest dowód na to, że podaż kredytu nie jest ograniczona przez sytuację kapitałową i płynnościową sektora bankowego. Nadpłynność sektora jest ogromna, natomiast nie ma popyt na kredyt. A nie ma go ze względu na ogólną niepewność, która utrzymuje się przez kryzys pandemiczny" - zaznaczył Glapiński.