Glapiński: Propozycje KNF dot. kwestii kredytów w CHF wymagają doprecyzowania

"Propozycje Komisji wymagają skonkretyzowania, przeanalizowania, przedstawienia publicznie. NBP dawno wskazywał, że banki i klienci powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych" - powiedział Glapiński, odpowiadając na pytania dziennikarzy w wystąpieniu wyemitowanym na stronie internetowej banku centralnego.

"Nie odnoszę się do tej kwestii bardziej szczegółowo. To jest kwestia do regulacji między samymi bankami a kredytobiorcami" - podkreślił szef banku centralnego.