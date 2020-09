Glapiński: Stopy procentowe są na właściwym poziomie

Szef banku centralnego dodał, że "w miarę tego, jak będzie nasz wzrost gospodarczy się nasilał i gdy będziemy na etapie przyspieszenia wzrostu gospodarczego, na stabilnej ścieżce, to, oczywiście, te stopy kiedyś, zgodnie z zasadami, wzrosną".

- Zakupy złota wprowadziły nas do tego wąskiego kręgu krajów, które posiadają odpowiednie zasoby złota, stabilną rezerwę finansową proporcjonalna do tego, co musimy mieć - wskazał Glapiński.