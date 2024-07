Globalna awaria systemów teleinformatycznych. Fala uderzyła w giełdy i banki

Sytuacja w Polsce

- W tej chwili jest 163 raporty przy prawie 6 milionach klientów. Nie działa nam infolinia. Natomiast działają karty, można się logować do bankowości elektronicznej i do mobile'a. W bankowości mobilnej mogą być pojedyncze utrudnienia. Natomiast to do zasady można się spokojnie logować, jest dostęp do konta, działają nasze karty, można wypłacać z bankomatu - zapewniła w rozmowie z money.pl Ewa Krawczyk z biura prasowego Santader Polska.