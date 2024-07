Globalna awaria usług Microsoftu już wpłynęła na rynki finansowe

Microsoft i CrowdStrike przestały działać. "Globalny blockout"

Grzegorz Dróżdż, ekspert Conotoxia Ltd. w swojej analizie potwierdza, że incydent był odczuwalny na rynkach finansowych. "Wygląda na to, że po raz pierwszy mamy do czynienia z prawdziwym globalnym blackoutem. To, co wcześniej wydawało się jedynie wymysłem science fiction, stało się rzeczywistością, ukazując kruchość nowoczesnych systemów technologicznych" - pisze ekspert w analizie. Zwraca uwagę na skalę zależności współczesnego świata od jednej firmy technologicznej i potencjalne zagrożenia, jakie niesie ze sobą taka koncentracja.