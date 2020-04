Globalworth Foundation przekazała 200 tys. euro trzem polskim szpitalom

Globalworth Foundation jest również zaangażowana we wspieranie walki z epidemią koronawirusa w Rumunii. W marcu tego roku przekazała 200 tys. euro Rumuńskiemu Czerwonemu Krzyżowi, aby pomóc w finansowaniu sprzętu medycznego. Zakupione zaopatrzenie trafiło do Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych "Prof.Dr. Matei Bals" w Bukareszcie, największej placówce medycznej specjalizującej się w leczeniu chorób zakaźnych w Rumunii, która stanowi pierwszą linię obrony w nagłym wypadku COVID-19. Do tej pory Globalworth Foundation przeznaczyła w obu krajach na pomoc w walce z COVID-19 ponad 550 tys. euro na siedem szpitali, podkreślono.