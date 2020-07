Goldman Sachs: Cena ropy Brent wyniesie ok. 45 USD za baryłkę na koniec roku

"Po ostrym 'rajdzie ulgi' w maju, ceny ropy naftowej pozostają na niezmienionym poziomie prawie od czerwca. Jest to zgodne z naszym oczekiwaniem, że drugi etap przywracania równowagi na rynku naftowym - 'cykliczne ożywienie' - będzie wymagał czasu, a wiążąca rzeczywistość nadmiernych zapasów doprowadzi do jedynie skromnego ożywienia cenowego do II poł. 2020 r., przy naszej prognozie ceny Brent na koniec roku na poziomie 45 USD/bbl" - czytamy w raporcie.