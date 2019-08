Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

"W ostatnim czasie obserwujemy ożywienie na rynku certyfikatów strukturyzowanych na GPW , które nas cieszy. Świadczy o tym m.in. wzrost zainteresowania nowych emitentów wprowadzaniem kolejnych produktów strukturyzowanych do obrotu. Z kolei inwestorzy doceniają notowane na rynku wtórnym instrumenty ze względu na płynność, bieżącą wycenę i możliwość zamknięcia pozycji podczas każdej sesji giełdowej" - powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski, cytowany w komunikacie.

Zdaniem dyrektora zarządzającego w dziale instrumentów finansowych Goldman Sachs Radovana Radmana, to okazja, aby zwiększyć stopień zaznajomienia rynku z produktami strukturyzowanymi oraz zacieśnić współpracę z lokalnymi dystrybutorami.

Do obrotu giełdowego zostały wprowadzone trzy certyfikaty z terminem ostatniego notowania przypadającym na: maj 2024 r. ( WIG20 ), lipiec 2024 r. (STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Price EUR) i sierpień 2024 r. (Nikkei 225). Cena emisyjna każdego wyniosła 100 zł. Nowy instrument będzie notowany na GPW w systemie animatora rynku. Dystrybutorem certyfikatu jest Alior Bank .

"Dokładamy wszelkich starań, aby oferta Private Banking spełniała indywidulane potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz wykraczała poza powszechnie dostępne standardy. Dbamy o to, aby dostarczać nowoczesne rozwiązania dla inwestorów, co umożliwia współpraca z jednym z największych banków inwestycyjnych na świecie jakim jest Goldman Sachs. Oferowane rozwiązania przez Goldman Sachs i Alior Bank dają możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, szeroki dostęp do rynków, a także ekspozycję na trudno dostępne indeksy. Mamy nadzieję, że produkty tego emitenta otworzą perspektywy i będą spełniały oczekiwania naszych inwestorów" - skomentował wiceprezes Alior Banku Dariusz Szwed.