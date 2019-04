Google rozwija w Polsce usługę Asystenta w głosowych zakupach online

"Interakcja głosowa przy transakcjach zakupowych to duży milestone dla Google w Polsce. Rozpoczyna się era systemów głosowych. Asystent Google obecny od stycznia w Polsce - jako część systemu Android - za pomocą Actions on Google i Dialogflow pozwala firmom zbudowanie dedykowanych akcji do dokonywania transakcji przez użytkowników Asystenta. Jesteśmy zadowoleni z pierwszych miesięcy Asystenta w Polsce i rozwijamy tę technologię. Polacy znajdują zastosowanie dla niej w dynamicznych sytuacjach. To zmienia wiele - widzimy, że udział zapytań głosowych przez Asystenta rośnie i kieruje się w kierunku standardu. To otwiera polskim firmom nową przestrzeń do sprzedaży" - powiedział Długosz podczas spotkania z dziennikarzami.