technologie 54 minuty temu

Gowin: Wzrost nakładów na B+R o 18,1% r/r w 2019 r. to efekt reform

Wzrost nakładów na B+R o 18,1% r/r w 2019 r. do 30 mld zł to efekt podejmowanych reform, w tym głównie tych ukierunkowanych na stworzenie ram prawnych, które zachęcają przedsiębiorców do podejmowania prac badawczo-rozwojowych, ocenia wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.