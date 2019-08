GPW Benchmark udostępnił dokument dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR

GPW Benchmark pełniący rolę administratora stawek referencyjnych WIBID i WIBOR , jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości indeksów i wskaźników, zgodnych z wymogami Rozporządzenia BMR, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w systemie finansowym poprzez dostarczanie wiarygodnych i reprezentatywnych stawek referencyjnych dla szerokiego grona odbiorców, w tym instytucji finansowych, przedsiębiorstw i przede wszystkim konsumentów, zaznaczono.

"Poprzez szereg parametrów i przeprowadzanych na etapie dostosowania metody do wymogów Rozporządzenia BMR, skonstruowana Metoda Kaskady Danych stwarza kompleksowe narzędzie pozwalające na stopniową ewolucję sposobu opracowywania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR. W ocenie GPW Benchmark Dokument Konsultacyjny pokazuje, że przeprowadzone analizy ekonomiczne, statystyczne i prawne wskazały ramy, w których poruszać może się Administrator tak, aby przeprowadzić proces dostosowania z zachowaniem ciągłości opracowywania stawek referencyjnych" - czytamy dalej.

"Przeprowadzone testy statystyczne symulacji w oparciu o wariant bazowy planowanej zmiany szczegółowych zasad dotyczących opracowywania Danych Wejściowych wskazują przy przyjętym poziomie istotności, na brak podstaw do stwierdzenia materialnych zmian w zakresie przebiegu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Odpowiedzi uczestników procesu konsultacyjnego służyć będą zbudowaniu wiedzy na temat oceny planowanej zmiany oraz zebrania informacji i sugestii co do ostatecznego kształtu Metody Kaskady Danych, stanowiącej podstawę wniosku GPW Benchmark o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji Administratora stawek referencyjnych WIBID i WIBOR" - podano także.