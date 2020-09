GPW liczy na dual listing około 40 spółek z Armenii

"Razem ze specjalistami z armeńskiej giełdy wytypowaliśmy 37 spółek, których wartość to 500 mln zł plus i są to m.in. spółki notowane, lub takie które wyemitowały obligacje lub w ogóle są poza rynkiem giełdowym. Te spółki chcielibyśmy w pierwszej kolejności namówić do notowań w Polsce" - powiedział Dietl dziennikarzom.

Według niego, jest to rynek bardzo mocno obligacyjny i są tam m.in. bardzo interesujące spółki technologiczne, które w ramach dual listingu giełda w warszawie mogłaby promować w Polsce.

"Chcemy pokazać, że potrafimy wesprzeć rynki kapitałowe na takim etapie, jak w Armenii i liczymy na to, że to nam otworzy możliwości do kolejnych akwizycji spośród rynków mniej rozwiniętych" - dodał.

Podkreślił, że Armenia jest bardzo ciekawym rynkiem - choć jest obecnie duży, to tamtejsza giełda już jest zyskowna i rentowna.

"Jest bardzo dobry kapitał społeczny w Armenii. 3 mln Ormian mieszka w Armenii, ale 8 mln mieszka poza jej granicami. Bardzo dobra jest tam infrastruktura, są dobre regulacje bardzo wspierające giełdę. Jest reforma emerytalna, gdzie są dwa fundusze emerytalne, których aktywa wciąż rosną. Jest też fundusz PE, który będzie naszym partnerem. Jest to także dla nas okazja biznesowa, gdyż wycena jest zbliżona do aktywów netto i kupujemy zyskowną spółkę. Oczywiście, będziemy dużo inwestować naszego czasu i pewnie trochę środków w inicjatywy strategiczne" - powiedział prezes.

Dodał, że AMX ma bardzo dobry fundament i teraz trzeba tylko dołożyć pewne elementy, takie jak chociażby system transakcyjny, nad którym GPW pracuje, żeby zrobić z tego "perełkę".

"W toku negocjacji przedstawiliśmy 17 inicjatyw strategicznych, na wzór naszej strategii i to zostało złożone w EBOR. Liczymy, że w ciągu miesiąca zostanie wybrany doradca z banku, który będzie przez 2-3 miesiące oceniał te inicjatywy i wybierze te najbardziej istotne, a potem dojdzie do finalizacji transakcji. Do tego czasu chcemy jednak blisko współpracować z giełdą w Armenii" - wskazał Dietl.

W materiale prasowym giełda wyjaśnia, że w trakcie dotychczasowych analiz, poprzedzających podpisanie porozumienia, GPW zdefiniowała listę kilkunastu potencjalnych projektów strategicznych zorientowanych na długoterminowy rozwój armeńskiej giełdy. Główne obszary rozwojowe to wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na najnowszych technologiach, organizowanie obrotu towarowego, umożliwienie emitentom GPW i AMX tzw. dual listingu czy udostępnienie platformy transakcyjnej.

"Dostrzegamy wiele obszarów, w których moglibyśmy wesprzeć rozwój rynku kapitałowego w Armenii. Najważniejszym z nich jest cyfryzacja i automatyzacja procesów, które są już podstawowym elementem giełd w krajach rozwiniętych. Potencjalne przejęcie AMX pozwoli nam na ekspansję naszych usług oraz przyspieszenie realizacji strategii #GPW2022. Z drugiej strony da armeńskiej giełdzie możliwość skorzystania z know-how grupy kapitałowej GPW" - powiedział Dietl, cytowany w komunikacie.

W 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA - 2,0 mln zł, a zysk netto - 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa ogółem Grupy AMX wyniosły 6,5 mln zł. Wstępna, szacunkowa i niewiążąca wycena 100% udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. około 5,8 mln zł. Ewentualna cena zakupu przez GPW udziałów w AMX, zostanie potwierdzona po zakończeniu procesu due diligence.

GPW podała dziś, że podpisała porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65% udziałów w kapitale zakładowym AMX.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

