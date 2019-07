GPW liczy, że pierwszym elementem SRRK będzie Sąd Giełdowy

"Chciwość od początku istnienia ludzkości sprawiała, że dochodziło do przestępstw. My ze swej strony staramy się im zapobiegać poprzez doskonalenie naszych systemów. W ramach procesu inkubacji pewien start-up przygotował nam proof-of concept wykorzystania sztucznej inteligencji do śledzenia nadużyć na rynku kapitałowym. Oszuści są coraz sprytniejsi, więc my również musimy się doskonalić i mieć nad nimi przewagę technologiczną. Liczymy na to, że pierwszym elementem SRRK będzie wprowadzenie Sądu Giełdowego, którego powinnością będzie sprawne karanie przestępców giełdowych" - powiedział Dietl podczas czatu w serwisie Stockwatch.