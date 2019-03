GPW rozpoczyna Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

"Niezmiernie ważnym elementem podnoszenia zaufania do rynku jest wzrost pokrycia analitycznego spółek z sektora średnich i małych przedsiębiorstw. Wspólnie z domami maklerskimi przygotowaliśmy program, który ma zwiększyć liczbę firm objętych profesjonalną analizą prowadzonej działalności. W wersji pilotażowej ma on objąć 40 spółek, które spełniają kryteria określone w regulaminie. Raporty analityczne będą bezcennym źródłem wiedzy dla inwestorów indywidualnych, ponieważ treści raportów będą szeroko dostępne. Podobne programy z powodzeniem prowadzone są na innych zagranicznych rynkach. Liczymy na to, że Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego odniesie sukces również u nas" - powiedziała członkini zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

"By przystąpić do Programu spółka musi wysłać odpowiednie zgłoszenie do GPW oraz spełnić określone warunki, m.in. należeć do indeksu mWIG40 lub sWIG80 (na dzień 25 marca 2019 r.) oraz posiadać kapitalizację powyżej 50 mln zł. Członkowie giełdy, którzy zgłoszą chęć udziału w Programie, również będą musieli spełnić określone w regulaminie kryteria. Przede wszystkim muszą zatrudniać zespół składający się z minimum 3 analityków, który sporządził analizy dla co najmniej 10 spółek notowanych na GPW spoza indeksu WIG20 w poprzednim roku kalendarzowym" - czytamy daelj.