Spółki energetyczne mocno straciły po poniedziałkowych słowach premiera

Sektor energetyczny "musi się zamknąć zyskiem zero plus"

Jak stwierdził, on sam jest "za tym, żeby te spółki miały pokryte koszty, ale żeby zysk był minimalny". Jedną z metod osiągnięcia tego celu, obok mechanizmu zamrożenia cen energii, ma być "ograniczenie inwestycji do niezbędnych". – Nie będę żałował obrotu, dystrybucji, wytwarzania, ten sektor musi się zamknąć zyskiem zero plus – stwierdził szef polskiego rządu.