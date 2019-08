Grape Up uczestniczy w rozwoju platformy cyfrowej dla Porsche

"Producent samochodów sportowych Porsche planuje zaoferować swoim użytkownikom szereg nowych cyfrowych usług, dzięki platformie One Digital Platform (ODP), opartej o technologie IoT i Digital Twin. Usługi te umożliwią jeszcze bardziej wszechstronne korzystanie z samochodów Porsche, integrując je z cyfrowym otoczeniem, w którym funkcjonują ich użytkownicy. Platforma ODP jest obecnie tworzona wspólnie z polską firmą Grape Up, która specjalizuje się w produkcji oprogramowania z wykorzystaniem technologii cloud native oraz podejścia DevOps" - czytamy w komunikacie.

Grupa Volkswagen ogłosiła swoje plany dotyczące powstania platformy ODP w sierpniu minionego roku . Ma ona połączyć samochody, użytkowników i zewnętrznych dostawców usług we wspólny, stabilnie działający cyfrowy ekosystem. Platforma bazuje na chmurze Microsoft Azure, a także wykorzystuje szereg usług związanych z tą chmurą, jak Azure IoT Edge i Azure Digital Twins. Prace nad stworzeniem ODP trwają już od dłuższego czasu, a jednym z ważniejszych partnerów tego projektu jest Grape Up, który pomógł zaprojektować i testowo wdrożyć platformę w samochodach Porsche, podano także.

"Współpraca pomiędzy Grape Up i Porsche to głównie działania z zakresu R&D i prototypowania. W ich ramach Grape Up zaproponował i zaimplementował architekturę, która będzie spełniała określone wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz utrzymania ciągłości komunikacji z samochodami Porsche. Ważną kwestią było także zapewnienie możliwości wzbogacania platformy o kolejne aplikacje dostarczane przez zewnętrznych dostawców usług" - czytamy dalej.

"Grape Up doskonale wywiązał się ze swojej obietnicy ciągłego dostarczania wartości w oparciu o metodyki Agile, uważnego słuchania naszej wizji i wymyślania sposobów na to, żeby wcielić ją w życie. Dało nam to pewność, że możemy zaproponować Grape Up jako partnera wdrożeniowego testowej wersji platformy również dla całej grupy" - powiedział IT Manager i twórca prototypów w Porsche Matthias Hub, cytowany w komunikacie.