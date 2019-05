Grupa AB miała 10,27 mln zł zysku netto w III kw. r.fin. 2018/2019

W I kwartale 2019 roku Grupa AB zanotowała 20,2 mln zł wyniku EBITDA. Kapitały własne, odpowiadające za przestrzeń do wzrostu w przyszłości, powiększyły się do rekordowych ponad 771 mln zł. Zadłużenie finansowe na koniec marca było na poziomie 251 mln zł (spadek o ponad 100 mln zł, -28% r/r) i stanowiło jedynie 33% kapitałów własnych, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do 2,4. Bezpieczne i stabilne wskaźniki płynności idą w parze z najniższym w branży wskaźnikiem SG&A (poniżej 3%), odzwierciedlającym najwyższą efektywność działania Grupy AB jako dystrybutora. Należy również zauważyć skokowy wzrost operacyjnego cash flow - z 2 mln zł na minusie przed rokiem do 43,7 mln zł na plusie w I kw. 2019 roku, wymieniono w komunikacie.