Grupa Azoty Chorzów zakłada kilka milionów złotych zysku netto w 2021 roku

"Nasz plan zakłada, że w 2020 roku osiągniemy przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 60 mln zł i wynik netto zbliżony do zera. W 2021 roku przychody powinny wzrosnąć do ok. 80 mln zł, a w ciągu kolejnych dwóch lat do ok. 100 mln zł. Spodziewam się, że już w 2021 roku zysk na poziomie netto wyniesie kilka milionów złotych" - powiedział Hetnar ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.