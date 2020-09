Grupa Azoty wdraża rebranding produktów segmentu Agro

Zgodnie z nową koncepcją, produkty nawozowe Grupy Azoty będą sprzedawane w ujednoliconych opakowaniach w podziale na cztery grupy produktowe: nawozy azotowe (kolor niebieski, nawiązujący do wody), nawozy dwuskładnikowe (kolor brunatny, nawiązujący do gleby), nawozy wieloskładnikowe (kolor zielony, nawiązujący do pola) oraz nawozy azotowe z siarką (kolor żółty, nawiązujący do plonów).