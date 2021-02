Grupa BIK: NREP NSF IV Holding 2 ogłosi wezwanie na 100% akcji spółki

"Strony w umowie ustaliły, że w przypadku podwyższenia ceny akcji notowanych w wezwaniu, tak podwyższona cena akcji notowanych nie będzie miała zastosowania do ceny za akcje notowane należące do akcjonariuszy sprzedawane w ramach wezwania. Zgodnie z umową, w razie gdyby tak podwyższona cena akcji notowanych miałaby zastosowanie również do ceny za akcje notowane należące do akcjonariuszy, wówczas cena akcji imiennych serii G zostanie obniżona o łączną kwotę podwyższenia ceny za akcje notowane należące do akcjonariuszy, tak aby łączna cena za akcje imienne oraz cena za akcje notowane należące do akcjonariuszy należna każdemu z akcjonariuszy nie była niższa niż kwoty ustalone w umowie (tj. kwoty wynikające z cen ustalonych w pierwotnej wersji wezwania: 14,50 zł za akcje notowane oraz 24,50 zł za akcje imienne)" - czytamy w komunikacie.