Grupa Kęty prognozuje ok. 70 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

"Prognozy, popyt na wyroby grupy kapitałowej emitenta w I kwartale tego roku utrzymywał się na wysokim poziomie, co w połączeniu z efektywnością operacyjną segmentów pozwoliło zwiększyć szacowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej za I kwartał 2020 roku do ok. 820 mln zł (wzrost o ok. 5% r/r). Zarówno w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, jak i w Segmencie Systemów Aluminiowych, wzrost sprzedaży w ujęciu ilościowym skompensował wpływ niższych cen aluminium, co pozwoliło na osiągnięcie porównywalnego do zeszłego roku poziomu przychodów w tym okresie. W Segmencie Opakowań Giętkich, dzięki uruchomieniu w IV kwartale 2019 r. drugiej linii do produkcji folii BOPP, szacowany wzrost przychodów w I kwartale 2020 r. może wynieść ponad 15% r/r"- czytamy w komunikacie.