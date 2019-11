Grupa Piotr i Paweł wdrożyła większość zaplanowanych działań sanacyjnych

Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. zakończyła również planowaną reinkorporację wszystkich wytypowanych spółek partnerów detalicznych. Koncentrowano się na odbudowanie zaufania dostawców, co skutkowało wydłużeniem limitów kupieckich na zasadach sprzed otwarcia postępowania, podano.

"Wszystkie spółki wprowadziły szereg działań optymalizacyjnych - takich, jak obniżenie kosztów, analiza lokalizacji oraz struktury wewnętrznej spółek. Spółka wynegocjowała ok. 177 umów przewidujących termin płatności powyżej 30 dni. Odbudowanie zaufania przełożyło się również na zwiększenie liczby oferowanych produktów. Od otwarcia postępowania stała oferta poprawiła się co najmniej kilkukrotnie. Stale rośnie również liczba produktów dostępnych w magazynie. Pomiędzy lipcem a październikiem 2019 liczba ta wzrosła o 36%. Spółka zrealizowała również cel w postaci usunięcia z umów z odbiorcami kar logistycznych. Teraz będziemy mogli przejść do bardziej subtelnych działań, takich jak: poprawa efektywności i wydajności pracy przez personel sklepowy, lepsze rozpoznanie naszego docelowego Klienta oraz optymalizacja sieci logistycznej" - powiedział Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł, cytowany w komunikacie.