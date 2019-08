Grupa Recykl miała 0,58 mln zł zysku netto, 2,58 mln zł EBITDA w II kw. 2019

Operacyjne przepływy pieniężne w I półroczu 2019 roku były wyższe o ponad 150% r/r i wyniosły 10,7 mln zł, co stanowi zbliżoną wartość do wyniku całego 2018 roku. To pozwoliło w pewnej części realizować budowę nowego zakładu w Chełmie z własnych środków (w I półroczu br. nakłady inwestycyjne przekroczyły 14 mln zł). Dług finansowy netto wzrósł z 19,7 do 27,3 mln zł i stanowił wykorzystanie części środków kredytowych, podano także.