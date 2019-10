Grupa Robyg: 40% klientów płaci za mieszkanie gotówką, bardzo często pod wynajem

"Grupa Robyg elastycznie dostosowuje się do potrzeb rynku - stąd w naszym portfolio projekty z rożnych półek cenowych, w różnych dzielnicach i o zróżnicowanych metrażach. Dużą i stabilną grupę naszych klientów - około 40% - stanowią osoby kupujące lokale za gotówkę. Znakomita część to zakupy m.in. pod wynajem. To popularna forma inwestowania - roczna stopa zwrotu jest satysfakcjonująca, a nieruchomość zawsze można sprzedać. Stopy procentowe są nadal niskie i prawdopodobnie dość długo takie pozostaną - a rynek nieodmiennie cierpi na niedosyt mieszkań pod wynajem - jest to wciąż interesujący sposób na lokowanie kapitału" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.