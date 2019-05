Grupa Velux planuje inwestycje o łącznej wartości ok. 80 mln zł w 2019 r.

Jednocześnie sprzedaż okien dachowych na rynku polskim wzrosła o 16%. Zatrudnienie w Polsce pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 4 300 osób przy globalnym zatrudnieniu ponad 15 tys. pracowników, podano.

"Wyniki naszej grupy w Polsce pokazują, że przyjęte strategie biznesowe są skuteczne. Cieszy mnie fakt, że czwarty raz z rzędu Polska została liderem w eksporcie stolarki budowlanej wśród krajów UE, do czego z pewnością przyczyniły się wyniki naszej firmy. Stolarka budowlana to zdecydowanie polska specjalność eksportowa - dlatego cała branża powinna stać na straży wysokiej jakości okien opuszczających polskie fabryki, aby utrzymać tę pozycję również w przyszłości i wspólnie umacniać wizerunek made in Poland. Polski rynek rozwija się i modernizuje. [...] Mimo prognozowanego spowolnienia w branży budowlanej w średniej perspektywie czasowej nadal widzimy dobre możliwości do rozwoju w Polsce, dlatego trzymamy kurs ambitnych inwestycji w innowacje, produkcję oraz rynek polski" - skomentował prezes Velux Polska Jacek Siwiński, cytowany w komunikacie.

Polska jest liderem w eksporcie stolarki budowlanej wśród krajów UE i w 2018 roku wyeksportowała okna i drzwi za kwotę 1,98 mld euro. Głównymi odbiorcami polskich okien są Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Skandynawia. Grupa Velux i spółki siostrzane wypracowują blisko 25% wartości polskiego eksportu branży, podano również.

Grupa stale inwestuje w rozwój i modernizację zakładów w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowych. W ciągu ostatnich trzech lat zainwestowano ponad 220 mln w rozwój fabryk, a w planach na 2019 rok są kolejne inwestycje o łącznej wartości około 80 mln zł.

"Najnowsza z nich to uruchomienie drugiej linii malowania proszkowego w Wiosce Okiennej Dovista, która gwarantuje najwyższą jakość technologii malowania okien, ale jest także przyjazna dla środowiska. Nowo uruchamiana linia pozwoli na zwiększenie rocznych mocy produkcyjnych malarni o 100%, do poziomu 2 mln m2 powierzchni malowanej rocznie. W trakcie prac projektowych duży nacisk został położony na wysoką automatyzację procesu produkcyjnego, ergonomię i bezpieczeństwo pracy - wartość zrealizowanych inwestycji w Wędkowych to 20 mln zł" - czytamy dalej.

W marcu ruszyła rozbudowa namysłowskiej fabryki okien i kołnierzy Velux. Zakład zyska nową powierzchnię magazynowo-produkcyjną, dzięki której poszerzy swój dział obróbki drewna, a także zainwestuje w zmodernizowanie parku maszynowego, zwiększając automatyzację produkcji i poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż nowoczesnej instalacji przeciwpożarowej. Wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę efektywności produkcji, bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz ogólnej konkurencyjności zakładu. Łączna wartość inwestycji w Namysłowie wyniesienie około 50 mln zł, wskazano również.

"Inwestycje w zakładach produkcyjnych Velux na rzecz innowacyjnych technologii, automatyzacji produkcji czy poprawy efektywności energetycznej i obniżenia emisji CO2 służą zwiększeniu naszej konkurencyjności i stwarzają doskonałe warunki do dalszego rozwoju produkcji okien i komponentów Velux w Polsce" - powiedział dyrektor fabryki okien i kołnierzy Velux w Namysłowie Krystian Żurek.

Grupa Velux i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce. Oferta firmy Velux obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy, okien do płaskiego dachu, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania.

