GTC miało 91,2 mln euro zysku netto w 2018 r.

Wśród kluczowych danych za 2018 r. spółka wymieniła: roczne przychody z czynszu wzrosły o 18% do 130 mln euro; marża brutto z wynajmu i usług wzrosła o 22% do 111 mln euro; FFO I wzrosło o 29% do 61 mln euro, przy FFO na akcję w wysokości 0,13 euro; 47% wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 65 mln euro; zysk po opodatkowaniu wyniósł 92 mln euro, przy zysku na akcję w wysokości 0,19 euro; EPRA NAV wzrosła o 9% do 1.170 mln euro na dzień 31 grudnia 2018 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,42 euro (10,4 zł);