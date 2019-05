GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii N na 8,29 zł 

Akcjonariusze GTC 14 maja zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii N, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N lub praw do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii N lub praw do akcji serii N.