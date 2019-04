GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 0,4% PKB w 2018 r.

Wcześniej minister finansów Teresa Czerwińska szacowała, że deficyt general government za 2018 r. może obniżyć się do 0,5% PKB.

W piątek wieczorem Fitch Ratings podał, że według prognoz agencji deficyt general government w Polsce wzrośnie do 2,2% PKB w tym roku i dalej do 2,8% PKB w 2020 r. z 0,5% PKB szacowanych na 2018 r. Oznacza to podwyższenie prognoz na 2019-2020 r. odpowiednio o 0,2 pkt proc. i 0,6 pkt proc.