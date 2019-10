GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w październiku

W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w październiku kształtuje się na poziomie minus 1,0 (plus 0,3 we wrześniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 13,0% badanych firm, a jej pogorszenie - 14,0% (przed miesiącem odpowiednio 13,7% i 13,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie i gorzej niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są bardziej pesymistyczne od formułowanych we wrześniu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, zbliżony do sygnalizowanego przed miesiącem. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest nieznaczny spadek cen" - czytamy w komunikacie.

"Bieżący popyt oceniany jest nieco bardziej niekorzystnie niż we wrześniu, jednak diagnozy sprzedaży są mniej negatywne od sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy formułują mniej pozytywne niż we wrześniu oceny aktualnej sytuacji finansowej. Przewidywania w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem" - czytamy dalej.

"Choć bieżący popyt oceniany jest mniej pozytywnie niż przed miesiącem a diagnozy sprzedaży są korzystne, podobnie jak we wrześniu, to opinie dotyczące sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Przewidywania w zakresie popytu i sprzedaży są mniej korzystne od formułowanych we wrześniu, ale prognozy sytuacji finansowej są pozytywne, zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem" - napisano w materiale.