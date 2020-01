GUS: Pogłowie świń wzrosło o 1,7% r/r, bydła - o 1,2% r/r w grudniu 2019

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2018 r. o 12,2 tys. sztuk (o 1,6%) do poziomu 756,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 17,9 tys. sztuk (o 3,6%) do 519,5 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2019 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 2,0 tys. sztuk (o 0,3%), w tym macior prośnych spadła o 11,1 tys. sztuk, tj. o 2,1., podano także.