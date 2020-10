"We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 9,5%). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 6,1% w sierpniu br. do 6,8% we wrześniu br. Wzrost udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (odpowiednio z 19,3% do 22,5%), a także podmioty z grup 'tekstylia, odzież, obuwie' (z 15,7% przed miesiącem do 18,2%) oraz 'meble, rtv, agd' (z 10,9% do 11,8%)" - czytamy w komunikacie.