GUS: Zbiory zbóż podstawowych i mieszanek wzrosną o ok. 10% r/r w 2019 r.

GUS ocenia zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,3 mln t, tj. o około 4% więcej od zbiorów ubiegłorocznych; zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,7 mln t, tj. o około 11% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym; zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,7 mln t, tj. o około 4% mniej od produkcji uzyskanej w 2018 r.